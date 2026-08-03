RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / US BRESSANE XV Carcassonne
vendredi 8 janvier 2027 · Carcassonne
Informations pratiques
Carcassonne
RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / US BRESSANE XV
Avenue Général Sarrail Carcassonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-08 19:30:00
fin : 2027-01-08
Date(s) :
2027-01-08
RUGBY à XV Match de Nationale 15ème Journée
US Carcassonne XV contre US Bressane XV au Stade Albert Domec le vendredi 8 janvier 2027.
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Avenue Général Sarrail Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 47 18 52 contact@uscrugby.com
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English :
RUGBY %E0 XV Nationale Match Round 15
US Carcassonne XV vs. US Bressane XV at Stade Albert Domec on Friday, January 8, 2027.
L’événement RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / US BRESSANE XV Carcassonne a été mis à jour le 2026-08-03 par
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