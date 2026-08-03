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RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / US BRESSANE XV Carcassonne

vendredi 8 janvier 2027 · Carcassonne

RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / US BRESSANE XV Carcassonne

Informations pratiques

Début
vendredi 8 janvier 2027
Fin
vendredi 8 janvier 2027
Heure de début
19:30:00
Adresse
Avenue Général Sarrail
Ville
11000 Carcassonne
Département
Aude
Tarif

Carcassonne

RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / US BRESSANE XV

Avenue Général Sarrail Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-08 19:30:00
fin : 2027-01-08

Date(s) :
2027-01-08

RUGBY à XV Match de Nationale 15ème Journée

US Carcassonne XV contre US Bressane XV au Stade Albert Domec le vendredi 8 janvier 2027.
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Avenue Général Sarrail Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 47 18 52  contact@uscrugby.com

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English :

RUGBY %E0 XV Nationale Match Round 15

US Carcassonne XV vs. US Bressane XV at Stade Albert Domec on Friday, January 8, 2027.

L’événement RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / US BRESSANE XV Carcassonne a été mis à jour le 2026-08-03 par

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