Rugby Queen, expo photos autour de la semaine des fiertés Galerie M Paris

Cette série, que Blandine Vives a initiée en photographiant son frère,

membre d’un club LGBTQ+ de Montréal, s’est poursuivie dans les clubs de

Manchester, Seattle, Buenos Aires, Amsterdam et Londres.

Ce travail, soutenu par LaScam en 2024 et la DRAC Ile-de-France en 2025, trouve son apogée aujourd’hui dans l’édition du livre RugbyQueen regroupant une sélection de 61 photographies dont la sortie est conjointe à l’exposition aponyme.

Si la fusion entre le rugby, un sport perçu comme viril et masculin, et

l’art du drag, qui repousse les frontières de l’identité de genre, peut

paraître paradoxal, ces deux pratiques révèlent la cohésion des

équipes, l’esprit de partage et le dépassement de soi, sportif ou

artistique.

Ainsi ce travail ouvre une réflexion sur les rituels de préparation

physique et mentale propres à chaque discipline sur lesquels Blandine

Vives s’appuie pour révéler par des jeux de juxtapositions les liens et

ambiguïtés existants entre ces deux pratiques.

Jeudi 25 juin à 19h :

Table ronde

: Table ronde avec Philippe Liotard, sociologue et anthropologue du

sport, du corps et de ses modifications, avec un joueur de l’équipe Les Gaillards Paris et avec Blandine Vives, photographe et autrice du livre RugbyQueen.

Ils échangeront sur le sport et les clubs de rugby inclusifs et proposeront un temps de questions/réponses.

Le livre, dont la sortie est prévue le 24 juin, sera en vente à la Galerie et dédicacé par l’artiste le jour du vernissage (le 24) et le 25 juin à partir de 18h.

Toutes les informations ici : https://galeriem.eu/expos/rugbyQueen.php

RugbyQueen est un projet photographique consacré aux clubs de rugby queers finançant leur activité à travers la réalisation de spectacles de drag-queen, alliant la sortie du livre et l’exposition.

Du jeudi 25 juin 2026 au dimanche 28 juin 2026 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

Le mercredi 24 juin 2026

de 18h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T18:00:00+02:00_2026-06-24T21:00:00+02:00;2026-06-25T14:00:00+02:00_2026-06-25T19:00:00+02:00;2026-06-26T14:00:00+02:00_2026-06-26T19:00:00+02:00;2026-06-27T14:00:00+02:00_2026-06-27T19:00:00+02:00;2026-06-28T14:00:00+02:00_2026-06-28T19:00:00+02:00

Galerie M 18 rue Lally Tollendal 75019 Paris

https://galeriem.eu/expos/rugbyQueen.php



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