Rugby TOP14 Section Vs ASM Clermont Stade du Hameau Pau
Rugby TOP14 Section Vs ASM Clermont Stade du Hameau Pau samedi 16 mai 2026.
Pau
Rugby TOP14 Section Vs ASM Clermont
Stade du Hameau Bvd de l’aviation Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
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Stade du Hameau Bvd de l’aviation Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 11 64 64
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English : Rugby TOP14 Section Vs ASM Clermont
L’événement Rugby TOP14 Section Vs ASM Clermont Pau a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Pau
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