Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rugby’athlon Pontarlier

Rugby’athlon Pontarlier vendredi 5 juin 2026.

Adresse : Stade Paul Robbe

Ville : 25300 Pontarlier

Département : Doubs

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 300 300 300 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Rugby’athlon

Stade Paul Robbe Pontarlier Doubs

Tarif : 300 – 300 – 300 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-05 22:00:00

Date(s) :
2026-06-05

Organisé par le CAP Rugby.
Un relais entre collègues ou amis par équipe de 4 sur un parcours ludique et pour remplacer cibles et carabine…des poteaux et un ballon! Attention à l’anneau de pénalité !   .

Stade Paul Robbe Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 01 47 73  elie.malfroy.rugby@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rugby’athlon

L’événement Rugby’athlon Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

À voir aussi à Pontarlier (Doubs)