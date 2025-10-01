Pontarlier

Rugby’athlon

Stade Paul Robbe Pontarlier Doubs

Tarif : 300 – 300 – 300 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05 22:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Organisé par le CAP Rugby.

Un relais entre collègues ou amis par équipe de 4 sur un parcours ludique et pour remplacer cibles et carabine…des poteaux et un ballon! Attention à l’anneau de pénalité ! .

Stade Paul Robbe Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 01 47 73 elie.malfroy.rugby@gmail.com

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English : Rugby’athlon

L’événement Rugby’athlon Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS