Rugby’athlon Pontarlier
Rugby’athlon Pontarlier vendredi 5 juin 2026.
Pontarlier
Rugby’athlon
Stade Paul Robbe Pontarlier Doubs
Tarif : 300 – 300 – 300 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-05 22:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Organisé par le CAP Rugby.
Un relais entre collègues ou amis par équipe de 4 sur un parcours ludique et pour remplacer cibles et carabine…des poteaux et un ballon! Attention à l’anneau de pénalité ! .
Stade Paul Robbe Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 01 47 73 elie.malfroy.rugby@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rugby’athlon
L’événement Rugby’athlon Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Pontarlier (Doubs)
- Récréalivre Tout en couleur Pontarlier 27 mai 2026
- Après-midi jeux vidéo Médiathèque municipale Pontarlier 27 mai 2026
- Festival Couleur Urbaine Inauguration Pontarlier 27 mai 2026
- Festival Couleur Urbaine Inauguration Graff monumental Pontarlier 28 mai 2026
- Rencontre Conférence Solution vélo Théâtre Bernard Blier Pontarlier 28 mai 2026