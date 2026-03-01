Run & Coffee Bar Casino La Rotonde Pléneuf-Val-André

Run & Coffee

Bar Casino La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-15 10:00:00

fin : 2026-03-15 12:00:00

2026-03-15

Le Casino Partouche du Val-André et Suana Social Club vous invitent à une matinée Run&Coffee.

Plusieurs distances s’offre à vous 5km, 8 km ou encore 10 km dans Pléneuf-Val-André. Après l’effort, rendez-vous en terrasse du bar du Casino pour un moment convivial avec un DJ set de Mathieu Daniel.

Gratuit et ouvert à tous. Inscription conseillé. .

Bar Casino La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

L’événement Run & Coffee Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-03-05 par Pléneuf-Val-André Tourisme