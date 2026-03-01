Run & Coffee Bar Casino La Rotonde Pléneuf-Val-André
Bar Casino La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d'Armor
Début : 2026-03-15 10:00:00
fin : 2026-03-15 12:00:00
2026-03-15
Le Casino Partouche du Val-André et Suana Social Club vous invitent à une matinée Run&Coffee.
Plusieurs distances s’offre à vous 5km, 8 km ou encore 10 km dans Pléneuf-Val-André. Après l’effort, rendez-vous en terrasse du bar du Casino pour un moment convivial avec un DJ set de Mathieu Daniel.
Gratuit et ouvert à tous. Inscription conseillé. .
Bar Casino La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
