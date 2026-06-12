Rythmer la sience au tempo du monde Rampe du Stang Alar Brest samedi 27 juin 2026.

Brest

Rythmer la sience au tempo du monde

Rampe du Stang Alar Jardin du conservatoire botanique Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Pour ce nouvel événement Science Comes To Town, Océanopolis vous invite à déambuler en musique au rythme de la science dans le Jardin Botanique. Petits et grands pourront sentir les pulsations de la faune, de la flore et des corps humains, explorer les cycles naturels et artificiels.

Partez à la découverte de trois villages scientifiques

“Les rythmes de la nature” percez le mystère des cycles et forces qui rythment le vivant, des confins de l’espace aux profondeurs de l’océan, jusqu’aux mondes souterrains.

“Les rythmes des corps humains” fréquence cardiaque, rythme dans la peau…entrez dans la danse des corps en mouvement !

“Les rythmes artificiels” : explorez le monde de la création et de la captation des sons entre sonars, radios, acoustique et instruments de musique

Cœur battant de la programmation, assistez tout l’après-midi à une programmation culturelle et sonore !

Assistez au concert jonglé BPM de la Cie POC, à l’enregistrement d’un plateau radio animé par Fréquence Mutine, ou encore, participez à des ateliers de prise de son de la nature et immergez-vous dans l’écoute de podcasts avec Longueur d’Ondes et Silence Podcasts, et enfin, initiez-vous à la musique électronique avec le Kraken (La Carène).

Clou du spectacle, venez danser aux rythmes des percussions du groupe Sambégué (Iwa).

Accessible PMR. .

Rampe du Stang Alar Jardin du conservatoire botanique Brest 29200 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rythmer la sience au tempo du monde Brest a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue