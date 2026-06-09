Brest

Visite du voilier Passpartout à Brest

Rue Aldéric Lecomte Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Bivouac des Sciences fait escale à Brest avant de mettre le cap pour une exploration vers la Norvège. Venez à sa rencontre pour visiter le voilier et échanger avec l’équipage. Sur le port, des animation seront proposées aux adultes et aux enfants toute la journée pour découvrir l’histoire des cartes marines et des techniques de navigation aux étoiles.

Programme

10h dès 8ans, fabrique une montre stellaire

11h ados et adultes, astrolabe et portulans, comment naviguait-on au Moyen-âge ?

14h ados et adultes, le sextant pour se repérer aux étoiles

15h 6-10 ans, les cartes marines depuis le Moyen-âge

16h le goûter avec les marins avant leur départ

17h départ du Passpartout

Plus d’infos sur www.bivouac-des-sciences.com .

Rue Aldéric Lecomte Brest 29200 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Visite du voilier Passpartout à Brest Brest a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue