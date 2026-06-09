Visite du voilier Passpartout à Brest Brest
Visite du voilier Passpartout à Brest Brest samedi 13 juin 2026.
Brest
Visite du voilier Passpartout à Brest
Rue Aldéric Lecomte Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Bivouac des Sciences fait escale à Brest avant de mettre le cap pour une exploration vers la Norvège. Venez à sa rencontre pour visiter le voilier et échanger avec l’équipage. Sur le port, des animation seront proposées aux adultes et aux enfants toute la journée pour découvrir l’histoire des cartes marines et des techniques de navigation aux étoiles.
Programme
10h dès 8ans, fabrique une montre stellaire
11h ados et adultes, astrolabe et portulans, comment naviguait-on au Moyen-âge ?
14h ados et adultes, le sextant pour se repérer aux étoiles
15h 6-10 ans, les cartes marines depuis le Moyen-âge
16h le goûter avec les marins avant leur départ
17h départ du Passpartout
Plus d’infos sur www.bivouac-des-sciences.com .
Rue Aldéric Lecomte Brest 29200 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Visite du voilier Passpartout à Brest Brest a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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