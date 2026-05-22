L’Echo Festival #4 Déambulation à vélo ! LA CARENE Salle des musiques actuelles Brest

Brest

L’Echo Festival #4 Déambulation à vélo !

LA CARENE Salle des musiques actuelles 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Top départ à midi depuis Les Ateliers des Capucins !

Le convoi partira de l’Esplanade de la Fraternité au niveau de la Maison de l’International aux Capucins. le samedi à midi pétante, direction la Ferme urbaine de Quélibelle.

N’hésitez pas à nous rejoindre 15/20 minutes avant le top départ afin de s’assurer que l’on parte toutes et tous ensemble !

Une déambulation en musique avec Soletta et Carla de La Vega

Entre chaque escale, le cortège se remettra en mouvement au rythme du Soletta, étonnant vélo-scène mobile imaginé par Clément Chabot, pensé pour allier mobilité douce, fête et énergie collective.

Installée aux platines, Carla de La Vega accompagnera la déambulation avec des sets solaires et entraînants, mêlant techno, tech house et bass music. Une bande-son festive et fédératrice pour traverser Brest autrement, faire vibrer les rues et transformer le trajet lui-même en véritable expérience musicale et collective.

Mighty Mambo à la Ferme de Quelibelle

12h30 14h00 | Arrêt 1

À la Ferme de Quelibelle, oasis urbaine nichée au pied des tours brestoises, les cultures poussent au rythme du collectif, du partage et du vivant. Un terrain fertile pour accueillir Mighty Mambo et ses pulsations afro-cubaines brûlantes. Entre cuivres ensoleillés, rythmes caribéens et énergie festive, la fanfare transforme la ferme en bal latino à ciel ouvert. Une escale chaleureuse et conviviale, où musique et agriculture urbaine célèbrent ensemble des manières plus joyeuses d’habiter la ville.

La Chøse au Jardin Partagé collectif de Kerourien

14h30 16h00 | Arrêt 2

Au cœur du jardin partagé de Kerourien, les habitant·es cultivent bien plus que des légumes un espace de rencontre, d’entraide et d’expérimentation collective. C’est dans cet écrin vivant que s’installe LA CHØSE, trio breton aux chansons libres et mouvantes. Entre poésie décalée, sonorités sensibles et élans explosifs, le groupe fait éclore un univers singulier, nourri autant par l’intime que par l’imaginaire. Une parenthèse musicale foisonnante, à l’image de ce jardin où les idées, les liens et les saisons se croisent et se réinventent.

Agathe Hurlevent au Jardin Partagé de la Fontaine Margot

16h15 17h00 | Arrêt 3

Au jardin partagé de la Fontaine Margot, les habitant·es cultivent ensemble un coin de nature au cœur du quartier, entre potagers, rencontres et transmission. Un refuge végétal et collectif qui résonne parfaitement avec l’univers d’Agathe Hurlevent. Originaire de la campagne finistérienne, l’artiste déploie des chansons folk délicates, peuplées d’oiseaux, de paysages brumeux et de rêveries sensibles. Dans ce décor vivant, sa musique invite à ralentir, écouter et renouer avec ce qui nous entoure, le temps d’une halte douce et contemplative.

Atelier Reconnaissance des chants des oiseaux proposé par la Ligue de Protection des Oiseaux

17h30 19h00 | Bonus !

Dans le règne animal et chez les oiseaux, les stratégies des mâles pour séduire les femelles sont très diverses. Lors de cette balade, nous verrons pourquoi, quand et comment les oiseaux chantent puis nous apprendrons à reconnaître les espèces par leur chant de façon ludique.

Atelier mené par Sonia Villalon de la LPO Bretagne.

Dès 6 ans .

LA CARENE Salle des musiques actuelles 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00

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English :

L’événement L’Echo Festival #4 Déambulation à vélo ! Brest a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue