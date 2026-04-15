Ryuichi Sakamoto Opus, Cinéma le Cratère, Toulouse
Ryuichi Sakamoto Opus, Cinéma le Cratère, Toulouse samedi 2 mai 2026.
Ryuichi Sakamoto Opus Samedi 2 mai, 15h45 Cinéma le Cratère Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T15:45:00+02:00 – 2026-05-02T17:28:00+02:00
Fin : 2026-05-02T15:45:00+02:00 – 2026-05-02T17:28:00+02:00
Cinéma le Cratère 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=8OJN1 »}]
Rencontre – Automne 2022. Ryuichi Sakamoto, atteint d’un cancer, n’a plus la force de se produire en concert. Seul au piano, sans public, il interprète vingt morceaux emblématiques, dont l’ordre sc… Cratère Ryuichi Sakamoto Opus
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