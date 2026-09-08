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Sacko Camara, Le Splendid, Lille

samedi 19 décembre 2026 · Le Splendid · Lille

Sacko Camara, Le Splendid, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 19 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Lieu
Le Splendid
Adresse
14 pl Mont de Terre, 59800 Lille
Ville
59000 Lille
Département
Nord
Tarif
32€ Catégorie Unique

Sacko Camara Samedi 19 décembre, 20h00 Le Splendid Nord

32€ Catégorie Unique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-19T20:00:00+01:00 – 2026-12-19T22:00:00+01:00
Fin : 2026-12-19T20:00:00+01:00 – 2026-12-19T22:00:00+01:00

Sacko Camara nous présente un spectacle drôle et émouvant où se mélange acting et performance de stand up américain. Moderne, dynamique, jovial et éclatant, Sacko Camara est originaire d’Abidjan (Côte d’Ivoire), où il vit toute son enfance.

Dès 2006, il poursuit ses études en France et commence les petits boulots. Son mariage, la naissance de son enfant, le sarcasme et le soutien de sa maman ivoirienne ainsi que ses petits rôles d’acteur l’inspireront pour nous présenter un spectacle drôle et émouvant où se mélange acting et performance de stand up américain.

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Sacko Camara nous présente un spectacle drôle et émouvant où se mélange acting et performance de stand up américain. Sacko Camara Lille

Sacko Camara

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