Sacko Camara, Le Splendid, Lille

Informations pratiques

Sacko Camara Samedi 19 décembre, 20h00 Le Splendid Nord

32€ Catégorie Unique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-19T20:00:00+01:00 – 2026-12-19T22:00:00+01:00

Fin : 2026-12-19T20:00:00+01:00 – 2026-12-19T22:00:00+01:00

Sacko Camara nous présente un spectacle drôle et émouvant où se mélange acting et performance de stand up américain. Moderne, dynamique, jovial et éclatant, Sacko Camara est originaire d’Abidjan (Côte d’Ivoire), où il vit toute son enfance.

Dès 2006, il poursuit ses études en France et commence les petits boulots. Son mariage, la naissance de son enfant, le sarcasme et le soutien de sa maman ivoirienne ainsi que ses petits rôles d’acteur l’inspireront pour nous présenter un spectacle drôle et émouvant où se mélange acting et performance de stand up américain.

Le Splendid 14 pl Mont de Terre, 59800 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://tumetonnesproductions.com/evenements/sacko-camara-lille/ »}]

Sacko Camara nous présente un spectacle drôle et émouvant où se mélange acting et performance de stand up américain. Sacko Camara Lille

Sacko Camara