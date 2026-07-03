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AGENDA · Châlons-en-Champagne

Saco Mode Châlons-en-Champagne

dimanche 27 septembre 2026 · Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Place de la République
Ville
51000 Châlons-en-Champagne
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Châlons-en-Champagne

Saco Mode

Place de la République Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 16:30:00
fin : 2026-09-27 20:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Tout public
Défilé de mode par le Sacobri, en lien avec les commerçants du centre-ville.   .

Place de la République Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 63 52 21 

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English : Saco Mode

L’événement Saco Mode Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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