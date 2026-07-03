AGENDA · Châlons-en-Champagne
Saco Mode Châlons-en-Champagne
dimanche 27 septembre 2026 · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Châlons-en-Champagne
Saco Mode
Place de la République Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 16:30:00
fin : 2026-09-27 20:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Tout public
Défilé de mode par le Sacobri, en lien avec les commerçants du centre-ville. .
Place de la République Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 63 52 21
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English : Saco Mode
L’événement Saco Mode Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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