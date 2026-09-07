Safari photo urbain à Oloron, Église Notre-Dame, Oloron-Sainte-Marie
samedi 17 octobre 2026 · Église Notre-Dame · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Safari photo urbain à Oloron Samedi 17 octobre, 14h30 Église Notre-Dame Pyrénées-Atlantiques
Limité à 12 personnes. Gratuit, réservation obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00
À l’occasion du bicentenaire de la photographie, participez à un atelier proposé par le Pays d’art et d’histoire Pyrénées béarnaises, animé par une guide-conférencière et le photographe Sébastien Arnouts.
Au fil d’une découverte du quartier Notre-Dame d’Oloron-Sainte-Marie, explorez les richesses de son patrimoine architectural tout en vous initiant, ou en perfectionnant votre pratique, de la photographie d’architecture. Grâce aux conseils du photographe, apprenez à mieux composer vos images et à porter un regard renouvelé sur les détails du bâti.
Venez avec un smartphone ou un appareil photo, ainsi qu’un trépied si possible. Aucun niveau de pratique n’est requis.
Rendez-vous sur le parvis de l’église Notre-Dame, à Oloron-Sainte-Marie.
Église Notre-Dame 30 rue du Dr Saupiquet, 64400 Oloron-Sainte-Marie, France Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « pah@hautbearn.fr »}] Edifice néogothique, avec de nombreux emprunts à l’art roman, bâti par l’architecte Joseph-August Lafollye. L’important décor peint a été réalisé, pour l’essentiel, entre 1895 et 1899 par Paul Delance, élève de Gérôme.
Atelier proposé par le Pays d’art et d’histoire Pyrénées béarnaises avec une guide-conférencière et Sébastien Arnouts, photographe
©Pah Pyrénées béarnaises
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