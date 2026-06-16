SAFFRÉ UNE FÊTE Site du Château Saffré

Saffré

SAFFRÉ UNE FÊTE

Site du Château Avenue du Château Saffré Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Forum des associations, musique, art de rue, jeux

– Vendredi 28 août 19h30 à 20h30 Lotissement Le Rocher

Soirée d’ouverture avec Tuga

Spectacle de clown et mimes

Tout public

– Samedi 29 août A partir de 14h Site du Château

> L’agence Morin Mic Mac Cie

En continu entresort

Dès 7 ans (accompagné)

> Le S.A.L.A.M.A.N.D.R.E (Service d’Accueil Libre et d’Aide au Manque Aggravé de Nature et du Dehors Ressourçant les Êtres) En continu

Tout public à partir de 5 ans

> Tuga

Spectacle de clown et mimes

Tout public

> Les Petits plats dans les grands Cie Les Balbutiés

Théâtre d’impro et musique

A partir de 4 ans

> Lala’itou Cie D’Icilà

Karaoké mécanique tout terrain

Tout public

> Fanfare Brass Cour

> Fanfare Accessibles & Paradisiaques

> Atelier chorale gratuit de 15h à 16h (salle Saint Pierre)

> La toute petite Ferme

Sorbets artisanaux

Buvette et restauration sur place

Tout public

Gratuit

Entrée libre .

Site du Château Avenue du Château Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 23 18

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English :

Community Organizations Fair, music, street art, games

L’événement SAFFRÉ UNE FÊTE Saffré a été mis à jour le 2026-06-16 par Pays Erdre Canal Forêt