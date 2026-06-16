SAFFRÉ UNE FÊTE Site du Château Saffré
SAFFRÉ UNE FÊTE Site du Château Saffré samedi 29 août 2026.
Saffré
SAFFRÉ UNE FÊTE
Site du Château Avenue du Château Saffré Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Forum des associations, musique, art de rue, jeux
– Vendredi 28 août 19h30 à 20h30 Lotissement Le Rocher
Soirée d’ouverture avec Tuga
Spectacle de clown et mimes
Tout public
– Samedi 29 août A partir de 14h Site du Château
> L’agence Morin Mic Mac Cie
En continu entresort
Dès 7 ans (accompagné)
> Le S.A.L.A.M.A.N.D.R.E (Service d’Accueil Libre et d’Aide au Manque Aggravé de Nature et du Dehors Ressourçant les Êtres) En continu
Tout public à partir de 5 ans
> Tuga
Spectacle de clown et mimes
Tout public
> Les Petits plats dans les grands Cie Les Balbutiés
Théâtre d’impro et musique
A partir de 4 ans
> Lala’itou Cie D’Icilà
Karaoké mécanique tout terrain
Tout public
> Fanfare Brass Cour
> Fanfare Accessibles & Paradisiaques
> Atelier chorale gratuit de 15h à 16h (salle Saint Pierre)
> La toute petite Ferme
Sorbets artisanaux
Buvette et restauration sur place
Tout public
Gratuit
Entrée libre .
Site du Château Avenue du Château Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 23 18
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English :
Community Organizations Fair, music, street art, games
L’événement SAFFRÉ UNE FÊTE Saffré a été mis à jour le 2026-06-16 par Pays Erdre Canal Forêt
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