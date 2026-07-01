Saga Beethoven 1 – L’Empereur, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Saga Beethoven 1 – L’Empereur Jeudi 15 octobre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T20:00:00+02:00 – 2026-10-15T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-15T20:00:00+02:00 – 2026-10-15T22:00:00+02:00

Orchestre

Le programme met en lumière deux conceptions du concerto, un genre à la croisée de l’individuel et du collectif. D’un côté, le concerto dit « L’Empereur » de Beethoven offre au piano de François-Frédéric Guy une tribune grandiose dont l’orchestre est le porte-voix. De l’autre, le hongrois Béla Bartók remet au goût du XXe siècle la tradition du concerto grosso dans son Concerto pour orchestre, une oeuvre chorale où chaque pupitre prend sa place sur le devant de la scène.

Programme

Ludwig van Beethoven, Concerto pour piano n° 5 op. 73 « L’Empereur »

Béla Bartók, Concerto pour orchestre

Sofia Avramidou, Innsmouth

Autour du concert

Mercredi 14 octobre 17 h : rencontre avec François-Frédéric Guy, Grand-Théâtre (Les Amis de l’ONBA)

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697241-saga-beethoven-1 »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-saga-beethoven-1-lempereur-84361 »}]

Orchestre National Bordeaux Aquitaine | Joana Carneiro | François-Frédéric Guy Orchestre