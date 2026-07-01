Saga Rachmaninov 3 – Danses symphoniques, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Saga Rachmaninov 3 – Danses symphoniques Jeudi 4 février 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-04T20:00:00+01:00 – 2027-02-04T21:50:00+01:00

Fin : 2027-02-04T20:00:00+01:00 – 2027-02-04T21:50:00+01:00

Orchestre

Nouvelle étape dans le cycle Rachmaninov pour l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, avec les Danses symphoniques. Composée à New York en 1940, cette pièce dont les trois mouvements sont amples peut être vue comme un testament musical, tant sont nombreux les marqueurs du style de Rachmaninov : l’ironie, les références au folklore, les grandes envolées lyriques de cordes à l’unisson et bien sûr, l’emploi du piano dans le coeur de l’orchestre, donnant à certains passages de faux airs de concerto romantique. Pour autant, le soliste de ce concert sera le violon, avec le Concerto de Korngold, dont l’auteur confia lui-même qu’il était écrit « pour un Caruso du violon, plutôt que pour un Paganini ».

Programme

Erich Wolfgang Korngold, Concerto pour violon en ré majeur, op. 35

Sergueï Rachmaninov, Danses symphoniques

Sofia Avramidou, Oenoe

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697304-saga-rachmaninov-3 »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-saga-rachmaninov-3-danses-symphoniques-86531 »}]

Orchestre National Bordeaux Aquitaine | Michael Francis | Simone Lamsma Orchestre