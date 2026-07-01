Saga Rachmaninov 3 – Danses symphoniques, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
jeudi 4 février 2027 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Saga Rachmaninov 3 – Danses symphoniques Jeudi 4 février 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-04T20:00:00+01:00 – 2027-02-04T21:50:00+01:00
Fin : 2027-02-04T20:00:00+01:00 – 2027-02-04T21:50:00+01:00
Orchestre
Nouvelle étape dans le cycle Rachmaninov pour l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, avec les Danses symphoniques. Composée à New York en 1940, cette pièce dont les trois mouvements sont amples peut être vue comme un testament musical, tant sont nombreux les marqueurs du style de Rachmaninov : l’ironie, les références au folklore, les grandes envolées lyriques de cordes à l’unisson et bien sûr, l’emploi du piano dans le coeur de l’orchestre, donnant à certains passages de faux airs de concerto romantique. Pour autant, le soliste de ce concert sera le violon, avec le Concerto de Korngold, dont l’auteur confia lui-même qu’il était écrit « pour un Caruso du violon, plutôt que pour un Paganini ».
Programme
Erich Wolfgang Korngold, Concerto pour violon en ré majeur, op. 35
Sergueï Rachmaninov, Danses symphoniques
Sofia Avramidou, Oenoe
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697304-saga-rachmaninov-3 »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-saga-rachmaninov-3-danses-symphoniques-86531 »}]
Orchestre National Bordeaux Aquitaine | Michael Francis | Simone Lamsma Orchestre
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