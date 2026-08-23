Informations pratiques

Montpellier

SAHRAVANE SOUAD ASLA, OMAR SOSA & LEMMA

178 Rue de la Carriérasse Montpellier Hérault

Tarif : 29 – 29 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Nelson Mandela l’appelait notre Mozart . Abdullah Ibrahim est une véritable légende Sud-Africaine.

Dans le cadre du festival Arabesques 2026

Un pont entre le Sahara et Cuba. Quand les chants et les rythmes de Lemma rencontrent le piano ô combien panoramique d’Omar Sosa une connexion hors du temps, tellurique et lumineuse, entre le répertoire du Sud de l’Algérie et les traditions afro-caribéennes.

La chanteuse Souad Asla, figure phare du sud algérien, accompagnée de son groupe Lemma, mêle sa voix au piano du cubain Omar Sosa pour un voyage sensible, mélodique et spirituel. Depuis des années, Souad Asla défend, en le conjuguant au présent, le répertoire populaire menacé de sa région natale, la Souara. Omar Sosa, quant à lui, est un infatigable ambassadeur des traditions afro-caribéennes et des musiques des diasporas qui leur sont associées. Entre ces deux-là, la connivence est immédiate.

Une synergie qui se ressent à la première seconde et sonne comme une évidence ; les rythmes complexes et les chants féminins du désert se connectent aux racines et aux notes du Cubain.

Samedi 12 sept. 2026│Amphi d’O, Montpellier│21H30 .

178 Rue de la Carriérasse Montpellier 34090 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SAHRAVANE SOUAD ASLA, OMAR SOSA & LEMMA

Nelson Mandela called him our Mozart . Abdullah Ibrahim is a true South African legend.

L’événement SAHRAVANE SOUAD ASLA, OMAR SOSA & LEMMA Montpellier a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OT MONTPELLIER