Informations pratiques

Saillagouse

SAILLAGOUSE EN CONCERT DU TANGO AU CINÉMA.

Saillagouse Pyrénées-Orientales

Tarif : 75 – 75 – 75

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Du Tango au Cinéma Tango et musiques de film Piazzolla, Gardel, Debussy. Ala Voronkova violon Guerassim Voronkov piano.

5 concerts plus TOSCA 1Août, Catégorie A): 75€. Echoppe des artisans helloasso et entrée premier concert. TOSCA (1 Août…

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Saillagouse 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 72 89

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English :

From Tango to Cinema Tango and Film Music Piazzolla, Gardel, Debussy. Ala Voronkova, violin Guerassim Voronkov, piano.

5 concerts plus %AB TOSCA %BBAugust 1%FB, Category A): 75?. Helloasso artisan market and admission to the first concert. TOSCA (August 1…

L’événement SAILLAGOUSE EN CONCERT DU TANGO AU CINÉMA. Saillagouse a été mis à jour le 2026-07-07 par OTC PYRENEES CERDAGNE