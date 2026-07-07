SAILLAGOUSE EN CONCERT DU TANGO AU CINÉMA. Saillagouse
dimanche 16 août 2026 · Saillagouse
Informations pratiques
Saillagouse
SAILLAGOUSE EN CONCERT DU TANGO AU CINÉMA.
Saillagouse Pyrénées-Orientales
Tarif : 75 – 75 – 75
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Du Tango au Cinéma Tango et musiques de film Piazzolla, Gardel, Debussy. Ala Voronkova violon Guerassim Voronkov piano.
5 concerts plus TOSCA 1Août, Catégorie A): 75€. Echoppe des artisans helloasso et entrée premier concert. TOSCA (1 Août…
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Saillagouse 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 72 89
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English :
From Tango to Cinema Tango and Film Music Piazzolla, Gardel, Debussy. Ala Voronkova, violin Guerassim Voronkov, piano.
5 concerts plus %AB TOSCA %BBAugust 1%FB, Category A): 75?. Helloasso artisan market and admission to the first concert. TOSCA (August 1…
L’événement SAILLAGOUSE EN CONCERT DU TANGO AU CINÉMA. Saillagouse a été mis à jour le 2026-07-07 par OTC PYRENEES CERDAGNE
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