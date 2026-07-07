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AGENDA · Saillagouse

SAILLAGOUSE EN CONCERT TRIO INGRES Saillagouse

mardi 4 août 2026 · Saillagouse

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
66800 Saillagouse
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
75 75 75 Tarif abonné

Saillagouse

SAILLAGOUSE EN CONCERT TRIO INGRES

Saillagouse Pyrénées-Orientales

Tarif : 75 – 75 – 75

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:00:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

TRIO INGRES Schubert, Schumann et Beethoven Sophie Pradel: violon; Sophie Groseil: alto; Vincent Catulescu: violoncelle.
5 concerts plus TOSCA 1Août, Catégorie A): 75€. Echoppe des artisans helloasso et entrée premier concert. TOSCA (1 Août): …
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Saillagouse 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 72 89 

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English :

TRIO INGRES Schubert, Schumann, and Beethoven Sophie Pradel: violin; Sophie Groseil: viola; Vincent Catulescu: cello.
5 concerts plus %AB TOSCA %BBAugust 1%FBt, Category A): 75?. Helloasso artisan market and admission to the first concert. TOSCA (August 1%FBt): …

L’événement SAILLAGOUSE EN CONCERT TRIO INGRES Saillagouse a été mis à jour le 2026-07-07 par OTC PYRENEES CERDAGNE

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