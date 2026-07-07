SAILLAGOUSE EN CONCERT TRIO INGRES Saillagouse
mardi 4 août 2026 · Saillagouse
Informations pratiques
Saillagouse
SAILLAGOUSE EN CONCERT TRIO INGRES
Saillagouse Pyrénées-Orientales
Tarif : 75 – 75 – 75
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
TRIO INGRES Schubert, Schumann et Beethoven Sophie Pradel: violon; Sophie Groseil: alto; Vincent Catulescu: violoncelle.
5 concerts plus TOSCA 1Août, Catégorie A): 75€. Echoppe des artisans helloasso et entrée premier concert. TOSCA (1 Août): …
.
Saillagouse 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 72 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
TRIO INGRES Schubert, Schumann, and Beethoven Sophie Pradel: violin; Sophie Groseil: viola; Vincent Catulescu: cello.
5 concerts plus %AB TOSCA %BBAugust 1%FBt, Category A): 75?. Helloasso artisan market and admission to the first concert. TOSCA (August 1%FBt): …
L’événement SAILLAGOUSE EN CONCERT TRIO INGRES Saillagouse a été mis à jour le 2026-07-07 par OTC PYRENEES CERDAGNE
À voir aussi à Saillagouse (Pyrénées-Orientales)
- VISITES D’ART SACRÉ DE JEAN-LOUIS BLANCHON Saillagouse 29 juillet 2026
- SAILLAGOUSE EN CONCERT TOSCA G.PUCCINI Saillagouse 1 août 2026
- SAILLAGOUSE EN CONCERT JULIEN FAURE Saillagouse 8 août 2026
- SAILLAGOUSE EN CONCERT GRANDS CLASSIQUES DU PIANO. Saillagouse 14 août 2026
- SAILLAGOUSE EN CONCERT DU TANGO AU CINÉMA. Saillagouse 16 août 2026