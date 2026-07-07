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AGENDA · Saillagouse

SAILLAGOUSE EN CONCERT JULIEN FAURE Saillagouse

samedi 8 août 2026 · Saillagouse

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
66800 Saillagouse
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
75 75 75 Tarif abonné

Saillagouse

SAILLAGOUSE EN CONCERT JULIEN FAURE

Saillagouse Pyrénées-Orientales

Tarif : 75 – 75 – 75

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

JULIEN FAURE Flûtiste, pianiste compositeur Voyage musical su baroque à nos jours Ensemble instrumental.
5 concerts plus TOSCA 1Août, Catégorie A): 75€. Echoppe des artisans helloasso et entrée premier concert. TOSCA (1 Août): 28€ (Catégorie…
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Saillagouse 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 72 89 

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English :

JULIEN FAURE Flutist, pianist, composer—A musical journey from the Baroque era to the present day—Instrumental ensemble.
5 concerts plus %AB TOSCA %BBAugust 1%FBt, Category A): 75?. Helloasso artisans’ market and admission to the first concert. TOSCA (August 1%FBt): 28? (Category…

L’événement SAILLAGOUSE EN CONCERT JULIEN FAURE Saillagouse a été mis à jour le 2026-07-07 par OTC PYRENEES CERDAGNE

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