Informations pratiques

Saillagouse

SAILLAGOUSE EN CONCERT TOSCA G.PUCCINI

Saillagouse Pyrénées-Orientales

Tarif : 28 – 28 – 28

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

TOSCA G.PUCCINI Solistes internationaux, choeur enfants, Cerdagne Festival Choeur, Ensemble instrumental. Opéra adapté avec mise en scène Directeur artistique G.Voronkov.

5 concerts plus TOSCA 1Août, Catégorie A): 75€. Echoppe des artisans h…

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Saillagouse 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 72 89

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English :

TOSCA G. PUCCINI International soloists, children’s choir, Cerdagne Festival Choir, instrumental ensemble. Adapted opera with staging Artistic Director G. Voronkov.

5 concerts plus “TOSCA” (1 Ao, Category A): 75?. Artisan market…

L’événement SAILLAGOUSE EN CONCERT TOSCA G.PUCCINI Saillagouse a été mis à jour le 2026-07-07 par OTC PYRENEES CERDAGNE