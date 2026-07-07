SAILLAGOUSE EN CONCERT TOSCA G.PUCCINI Saillagouse
samedi 1 août 2026 · Saillagouse
Informations pratiques
Saillagouse
SAILLAGOUSE EN CONCERT TOSCA G.PUCCINI
Saillagouse Pyrénées-Orientales
Tarif : 28 – 28 – 28
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
TOSCA G.PUCCINI Solistes internationaux, choeur enfants, Cerdagne Festival Choeur, Ensemble instrumental. Opéra adapté avec mise en scène Directeur artistique G.Voronkov.
5 concerts plus TOSCA 1Août, Catégorie A): 75€. Echoppe des artisans h…
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Saillagouse 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 72 89
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English :
TOSCA G. PUCCINI International soloists, children’s choir, Cerdagne Festival Choir, instrumental ensemble. Adapted opera with staging Artistic Director G. Voronkov.
5 concerts plus “TOSCA” (1 Ao, Category A): 75?. Artisan market…
L’événement SAILLAGOUSE EN CONCERT TOSCA G.PUCCINI Saillagouse a été mis à jour le 2026-07-07 par OTC PYRENEES CERDAGNE
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