Sailorz Film Festival 2026 Cherbourg La voile de compétition sur écran géant Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-Octeville 51 Rue Maréchal Foch Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2026-03-10 19:30:00

fin : 2026-03-10 23:00:00

Le Sailorz Film Festival débarque à Cherbourg !

Une soirée 100 % adrénaline dédiée exclusivement à la voile de compétition. Au programme des films inédits sur écran géant et des images de vitesse pure pour vivre l’intensité de la course au large sur grand écran !

Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de voile et ceux qui ont pris plaisir à suivre le Vendée Globe.

Réservez votre place !

Horaires Ouverture des portes à 19h Projection à 19h30. .

