Sailorz Film Festival 2026 Saint-Malo La voile de compétition sur écran géant CinéVauban Saint-Malo

Sailorz Film Festival 2026 Saint-Malo La voile de compétition sur écran géant

CinéVauban 45 Rue de la Croix Désilles Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-12 19:30:00

fin : 2026-03-12 23:30:00

2026-03-12

Le Sailorz Film Festival débarque à Saint-Malo !

Une soirée 100 % adrénaline dédiée exclusivement à la voile de compétition. Au programme des films inédits sur écran géant et des images de vitesse pure pour vivre l’intensité de la course au large sur grand écran !

Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de voile et ceux qui ont pris plaisir à suivre le Vendée Globe.

Réservez votre place ! .

CinéVauban 45 Rue de la Croix Désilles Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 73 00 44 16

