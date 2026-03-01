Sailorz Film Festival 2026 Saint-Malo La voile de compétition sur écran géant CinéVauban Saint-Malo
Sailorz Film Festival 2026 Saint-Malo La voile de compétition sur écran géant CinéVauban Saint-Malo jeudi 12 mars 2026.
CinéVauban 45 Rue de la Croix Désilles Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Début : 2026-03-12 19:30:00
fin : 2026-03-12 23:30:00
2026-03-12
Le Sailorz Film Festival débarque à Saint-Malo !
Une soirée 100 % adrénaline dédiée exclusivement à la voile de compétition. Au programme des films inédits sur écran géant et des images de vitesse pure pour vivre l’intensité de la course au large sur grand écran !
Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de voile et ceux qui ont pris plaisir à suivre le Vendée Globe.
