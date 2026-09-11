Saint-Denis-Labyrinthe (parcours test), Point d’information touristique Basilique St-Denis – Agence POP, Saint-Denis

Informations pratiques

Saint-Denis-Labyrinthe (parcours test) Samedi 19 septembre, 14h30, 16h30 Point d’information touristique Basilique St-Denis – Agence POP Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Saint-Denis-Labyrinthe est une œuvre qui prendra bientôt place sous le nouveau préau de l’îlot 7. De ce labyrinthe partiront des itinéraires de promenade à travers la ville. L’équipe artistique vous propose de tester la première étape de ces parcours en cours d’écriture. Au départ de la place Jean-Jaurès, vous traverserez le centre-ville en compagnie de créations sonores accessibles depuis votre téléphone. Venez avec vos écouteurs !

Point d’information touristique Basilique St-Denis – Agence POP 1 rue de la République 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 55 87 08 70 https://www.pop-plainecommune.com/ https://boutique.tourisme-plainecommune-paris.com/ Anciennement Office de Tourisme de Plaine Commune Grand Paris

Circuit sonore

©Nicolas Lelièvre