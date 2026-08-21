Saint-Étienne vu d’en haut !, Cité du design, Saint-Étienne
samedi 19 septembre 2026 · Cité du design · Saint-Étienne
Informations pratiques
Saint-Étienne vu d’en haut ! 19 et 20 septembre Cité du design Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Symbole emblématique de la Cité du design, la Tour Observatoire s’élève à 31 mètres de hauteur et offre un panorama exceptionnel sur Saint-Étienne. Montez jusqu’à son sommet et profitez d’une vue unique sur la ville et ses paysages.
Cité du design Place de la Manufacture d’armes 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Symbole emblématique de la Cité du design, la Tour Observatoire s’élève à 31 mètres de hauteur et offre un panorama exceptionnel sur Saint-Étienne. Montez jusqu’à son sommet et profitez d’une vue sur…
© Pierre GRASSET (Saint-Etienne Métropole)
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