Saint-Junien se mobilise pour sa Collégiale lors des journées du patrimoine Collégiale Saint-Junien Saint-Junien

Informations pratiques

Saint-Junien

Saint-Junien se mobilise pour sa Collégiale lors des journées du patrimoine

Collégiale Saint-Junien 6 place Deffuas Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion pour la ville de Saint-Junien de se mobiliser pour sauver sa collégiale romane et gothique des XIe et XVe siècle.

A cette occasion, la Délégation Limousin et la Mairie de Saint-Junien vous invitent devant le porche de la collégiale, autour d’un café offert par la Municipalité à 11h30.

Avec au programme

– la visite commentée, ouverte à tous, de la collégiale, animée à 10h30 par Mr Thierry Granet, en charge de la Culture à la mairie de Saint-Junien et à 15h par la Société des vieilles pierres (départ depuis le cloître).

– la présence du Comité des Ostensions en costume de consul et présentation de bannières sur le stand dédié devant la collégiale.

Un tirage au sort vous sera proposé pour gagner des cadeaux en lien avec notre patrimoine local. .

Collégiale Saint-Junien 6 place Deffuas Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 17 52 limousin@fondation-patrimoine.org

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English : Saint-Junien se mobilise pour sa Collégiale lors des journées du patrimoine

L’événement Saint-Junien se mobilise pour sa Collégiale lors des journées du patrimoine Saint-Junien a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin