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AGENDA · Saint-Lunaire

Saint-Lunaire en marche Randonnée à Saint-Lunaire Le circuit du Papillon Rue Victor Renaud Saint-Lunaire

lundi 3 août 2026 · Rue Victor Renaud · Saint-Lunaire

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
08:45:00
Lieu
Rue Victor Renaud
Adresse
Parking du Marais
Ville
35800 Saint-Lunaire
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Lunaire

Saint-Lunaire en marche Randonnée à Saint-Lunaire Le circuit du Papillon

Rue Victor Renaud Parking du Marais Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 08:45:00
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03

Rendez-vous parking du Marais, rue Victor Renaud, à St Lunaire à 8 h 45

Départ randonnée 9 h

Randonneurs occasionnels prévoir 3 € par randonnée.

Les randonnées du lundi sont des randonnées douces (ni trop longues, ni trop difficles, ni trop
éloignées).   .

Rue Victor Renaud Parking du Marais Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 61 57 03 51 

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English :

L’événement Saint-Lunaire en marche Randonnée à Saint-Lunaire Le circuit du Papillon Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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