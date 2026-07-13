Saint-Lunaire en marche Randonnée à Saint-Lunaire Le circuit du Papillon Rue Victor Renaud Saint-Lunaire
lundi 3 août 2026 · Rue Victor Renaud · Saint-Lunaire
Informations pratiques
Saint-Lunaire
Saint-Lunaire en marche Randonnée à Saint-Lunaire Le circuit du Papillon
Rue Victor Renaud Parking du Marais Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 08:45:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Rendez-vous parking du Marais, rue Victor Renaud, à St Lunaire à 8 h 45
Départ randonnée 9 h
Randonneurs occasionnels prévoir 3 € par randonnée.
Les randonnées du lundi sont des randonnées douces (ni trop longues, ni trop difficles, ni trop
éloignées). .
Rue Victor Renaud Parking du Marais Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 61 57 03 51
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English :
L’événement Saint-Lunaire en marche Randonnée à Saint-Lunaire Le circuit du Papillon Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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