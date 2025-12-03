Saint-Malo Craft Beer Expo Quai Saint-Malo Saint-Malo
Quai Saint-Malo 1 bis Quai Duguay-Trouin Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-21
2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22
Le Saint-Malo Craft Beer Expo fait son grand retour pour sa 7? édition !
Trois jours pour découvrir, rencontrer et déguster le meilleur de la bière artisanale.
– 80 brasseries françaises et internationales réunies pour célébrer la passion, le goût et le savoir-faire.
– Un week-end unique, entre houblon, ambiance et convivialité !
– À la prog’ une sélection des meilleures brasseries et des jeunes pousses.
PROGRAMME
Dégustations, découverte des styles, conférences, ateliers, vente à emporter, foodtrucks, DJs set
Salon Pro : vendredi 20 mars 2026 de 9 h 30 à 17 h. Accès sur accréditation.
Entrée gratuite pour les mineurs accompagnés de leurs parents.
Lien de la billetterie https://www.billetweb.fr/st-malo-craft-beer-expo-7 .
Quai Saint-Malo 1 bis Quai Duguay-Trouin Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne
