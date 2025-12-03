Saint-Malo Craft Beer Expo Quai Saint-Malo Saint-Malo

Saint-Malo Craft Beer Expo

Quai Saint-Malo 1 bis Quai Duguay-Trouin Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 12:00:00

fin : 2026-03-21 22:00:00

Date(s) :

2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22

Le Saint-Malo Craft Beer Expo fait son grand retour pour sa 7? édition !

Trois jours pour découvrir, rencontrer et déguster le meilleur de la bière artisanale.

– 80 brasseries françaises et internationales réunies pour célébrer la passion, le goût et le savoir-faire.

– Un week-end unique, entre houblon, ambiance et convivialité !

– À la prog’ une sélection des meilleures brasseries et des jeunes pousses.

PROGRAMME

Dégustations, découverte des styles, conférences, ateliers, vente à emporter, foodtrucks, DJs set

Salon Pro : vendredi 20 mars 2026 de 9 h 30 à 17 h. Accès sur accréditation.

Entrée gratuite pour les mineurs accompagnés de leurs parents.

Lien de la billetterie https://www.billetweb.fr/st-malo-craft-beer-expo-7 .

Quai Saint-Malo 1 bis Quai Duguay-Trouin Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne

English : Saint-Malo Craft Beer Expo

L’événement Saint-Malo Craft Beer Expo Saint-Malo a été mis à jour le 2025-12-03 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel