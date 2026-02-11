Saint-Marcel en fête Saint-Marcel-lès-Valence
Saint-Marcel en fête Saint-Marcel-lès-Valence samedi 4 juillet 2026.
Avenue de Provence Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
2026-07-04
Fête estivale au cœur de Saint-Marcel-lès-Valence avec des animations pour tous, de grandes tablées dressées sur l'avenue de Provence, de la musique… et le feu d'artifice lancé
depuis le toit de la mairie avant le bal !
Avenue de Provence Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 70 03 contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr
English :
A summer festival in the heart of Saint-Marcel-lès-Valence, with entertainment for all, large tables laid out on the Avenue de Provence, music… and fireworks launched from the town hall roof before the ball
from the roof of the town hall before the ball!
