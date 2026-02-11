Saint-Marcel en fête Saint-Marcel-lès-Valence

Saint-Marcel en fête

Avenue de Provence Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Fête estivale au cœur de Saint-Marcel-lès-Valence avec des animations pour tous, de grandes tablées dressées sur l’avenue de Provence, de la musique… et le feu d’artifice lancé

depuis le toit de la mairie avant le bal !

.

Avenue de Provence Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 70 03 contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr

English :

A summer festival in the heart of Saint-Marcel-lès-Valence, with entertainment for all, large tables laid out on the Avenue de Provence, music… and fireworks launched from the town hall roof before the ball

from the roof of the town hall before the ball!

