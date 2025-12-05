Saint Nicolas

Château de Saint Mesmin Saint-Mesmin Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 18:30:00

fin : 2026-12-04 22:30:00

Date(s) :

2026-12-04

Saint Nicolas au Château de Saint-Mesmin.

Ancêtre du Père Noël, Saint Nicolas fait, dans de nombreux pays d’Europe, l’objet de cultes et de légendes folkloriques. Par miracle, Saint Nicolas apparaîtra au château peut être accompagné de son âne. Des contes autour de sa légende, musiques, danses, spectacles de feu, jeux de société, feux de cheminée et vin chaud réchaufferont cette nuit de décembre. .

Château de Saint Mesmin Saint-Mesmin 85700 Vendée Pays de la Loire +33 5 49 80 17 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saint Nicolas at the Château de Saint-Mesmin.

L’événement Saint Nicolas Saint-Mesmin a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges