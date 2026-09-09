Saint Nicolas Sélestat
dimanche 6 décembre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Saint Nicolas
Place d’Armes Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-06 16:00:00
fin : 2026-12-06 19:00:00
Date(s) :
2026-12-06
Petits et grands sont invités à rencontrer personnellement St Nicolas, tout en s’amusant grâce aux animations prévues durant l’après-midi
Saint Nicolas fera étape à Sélestat, ville de traditions et d’histoire, pour être au plus proche des enfants. Petits et grands sont invités à le rencontrer personnellement durant plusieurs créneaux entre 16h et 19h.
Des animations permettront de patienter avant ce temps d’échange avec l’emblématique personnage. 0 .
Place d’Armes Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr
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English :
Children and adults are invited to meet St Nicolas personally, while having fun thanks to the activities planned during the afternoon
L’événement Saint Nicolas Sélestat a été mis à jour le 2026-08-31 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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