Informations pratiques

Sélestat

Saint Nicolas

Place d’Armes Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-06 16:00:00

fin : 2026-12-06 19:00:00

Date(s) :

2026-12-06

Petits et grands sont invités à rencontrer personnellement St Nicolas, tout en s’amusant grâce aux animations prévues durant l’après-midi

Saint Nicolas fera étape à Sélestat, ville de traditions et d’histoire, pour être au plus proche des enfants. Petits et grands sont invités à le rencontrer personnellement durant plusieurs créneaux entre 16h et 19h.

Des animations permettront de patienter avant ce temps d’échange avec l’emblématique personnage. 0 .

Place d’Armes Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr

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English :

Children and adults are invited to meet St Nicolas personally, while having fun thanks to the activities planned during the afternoon

L’événement Saint Nicolas Sélestat a été mis à jour le 2026-08-31 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme