Saint Patrick au Bar à vin Le Rouge Ô Lèvres Brive-la-Gaillarde

Saint Patrick au Bar à vin Le Rouge Ô Lèvres
7 Rue des Carbonnières Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Début : 2026-03-17
fin : 2026-03-17
2026-03-17
Ouverture exceptionnelle pour la Saint Patrick, le Rouge Ô Lèvres passe à l’heure irlandaise.
Concert du Trio Irish Poitin un violon, un alto, des flûtes irlandaises, de la guitare et des voix qui résonnent pour une soirée 100 % Irish Music.
Ambiance festive, musique traditionnelle et verres levés comme il se doit !
Réservation par téléphone 05 87 01 54 61 .
7 Rue des Carbonnières Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 01 54 61
English : Saint Patrick au Bar à vin Le Rouge Ô Lèvres
