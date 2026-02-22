Saint Patrick au Bar à vin Le Rouge Ô Lèvres Brive-la-Gaillarde

Saint Patrick au Bar à vin Le Rouge Ô Lèvres

7 Rue des Carbonnières Brive-la-Gaillarde Corrèze

Ouverture exceptionnelle pour la Saint Patrick, le Rouge Ô Lèvres passe à l’heure irlandaise.

Concert du Trio Irish Poitin un violon, un alto, des flûtes irlandaises, de la guitare et des voix qui résonnent pour une soirée 100 % Irish Music.

Ambiance festive, musique traditionnelle et verres levés comme il se doit !

Réservation par téléphone 05 87 01 54 61 .

7 Rue des Carbonnières Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 01 54 61

