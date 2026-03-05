Saint-Patrick au Bistrot Fine Bistrot Fine Anglet

Saint-Patrick au Bistrot Fine

Bistrot Fine 61 rue Reneric Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

À l’occasion de la Saint-Patrick, le Bistrot Fine se met aux couleurs de l’Irlande et se transforme, le temps d’une soirée, en véritable pub irlandais.

Au menu de délicieux fish & chips accompagnés d’une sélection de bières locales, proposées en partenariat avec la brasserie La Superbe pour célébrer cet événement incontournable.

Une belle occasion de partager un moment convivial entre amis et de fêter la Saint-Patrick comme il se doit ! .

Bistrot Fine 61 rue Reneric Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 63 00 09

