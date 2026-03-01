SAINT PATRICK

14 Rue du Général Leclerc Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 17:00:00

fin : 2026-03-20 22:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Les brasseries d’Avallon propose une soirée festive ! en collaboration avec l’association Avallangues. Un soirée qui sent bon l’Irlande…et la bière fraîche !

Au programme 20 bières brassées sur place, cuisine irlandaise, musique traditionnelle, animations pour enfants (17h-18h30) .

14 Rue du Général Leclerc Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 56 84 40 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SAINT PATRICK

L’événement SAINT PATRICK Avallon a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme du Grand Vézelay