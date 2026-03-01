SAINT PATRICK Avallon
SAINT PATRICK Avallon vendredi 20 mars 2026.
14 Rue du Général Leclerc Avallon Yonne
Début : 2026-03-20 17:00:00
fin : 2026-03-20 22:00:00
2026-03-20
Les brasseries d’Avallon propose une soirée festive ! en collaboration avec l’association Avallangues. Un soirée qui sent bon l’Irlande…et la bière fraîche !
Au programme 20 bières brassées sur place, cuisine irlandaise, musique traditionnelle, animations pour enfants (17h-18h30) .
