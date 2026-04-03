Saint-Pierre-Quilbignon, de commune à quartier Quartier de Saint-Pierre-Quilbignon Brest

Brest

Saint-Pierre-Quilbignon, de commune à quartier

Quartier de Saint-Pierre-Quilbignon 22 rue Victor Eusen Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-10 16:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-10

La visite explore le territoire de l’ancienne commune rurale de Saint-Pierre-Quilbignon, devenue en 1945, un quartier du nouveau Brest. A travers une balade dans le bourg, la guide raconte l’histoire de cette commune, ses relations avec Brest et la Marine, la vie des habitants et habitantes, au fil de quelques édifices témoins de cette histoire.

Informations pratiques

Durée 1h30.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Brest en vue, au guichet, par téléphone ou en ligne.

L’Office de Tourisme Brest en vue se réserve le droit d’annuler la visite si le nombre minimum de participants (5) n’est pas atteint ou en cas de météo défavorable. .

Quartier de Saint-Pierre-Quilbignon 22 rue Victor Eusen Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 24 96

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English : Saint-Pierre-Quilbignon, de commune à quartier

L’événement Saint-Pierre-Quilbignon, de commune à quartier Brest a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue