Saint-Quentin Cité du Temps, Parc des Champs-Elysées, Saint-Quentin

Informations pratiques

Saint-Quentin Cité du Temps 18 – 20 septembre Parc des Champs-Elysées Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T16:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Ville de Saint-Quentin est fière de vous donner rendez-vous pour la 2ème édition de « Saint-Quentin, Cité du Temps » !

Fort du succès de sa première édition, cet événement vous invite une nouvelle fois à embarquer pour un voyage extraordinaire à travers l’Histoire. De la Rome antique au monde moderne, en passant par le Moyen Âge et la Renaissance, vivez une immersion unique au cœur des grandes époques qui ont façonné notre civilisation.

Au fil de cette frise chronologique vivante, partez à la découverte des us et coutumes, des traditions guerrières, de l’artisanat, des costumes et de l’armement propres à chaque ère. Échangez avec des passionnés, explorez des reconstitutions fidèles et laissez-vous surprendre par la richesse de notre patrimoine historique commun.

Petits et grands, préparez vos costumes, vos histoires et votre esprit d’aventure : cette 2ème édition s’annonce encore plus immersive, conviviale et inoubliable !

✨ Rendez-vous à Saint-Quentin pour voyager à travers le temps… une nouvelle fois !

Marché artisanal et restauration sur place.

Parc des Champs-Elysées rue de Baudreuil,02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France

La Ville de Saint-Quentin est fière de vous donner rendez-vous pour la 2ème édition de « Saint-Quentin, Cité du Temps » !

©ville de Saint-Quentin