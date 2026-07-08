Informations pratiques

Saint-Victor-Malescours

Saint-Vic’Tour

Saint-Victor-Malescours Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le Saint-Vic’Tour Club organise le Saint-Vic’Tour, le rendez-vous annuel incontournable des amateurs de vélo et de randonnée !

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Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The Saint-Vic’Tour Club organizes the Saint-Vic’Tour, the annual rendez-vous for cycling and hiking enthusiasts!

L’événement Saint-Vic’Tour Saint-Victor-Malescours a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Loire Semène