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AGENDA · Saint-Victor-Malescours

Saint-Vic’Tour Saint-Victor-Malescours

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Victor-Malescours

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
43140 Saint-Victor-Malescours
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Victor-Malescours

Saint-Vic’Tour

Saint-Victor-Malescours Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Le Saint-Vic’Tour Club organise le Saint-Vic’Tour, le rendez-vous annuel incontournable des amateurs de vélo et de randonnée !
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Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

The Saint-Vic’Tour Club organizes the Saint-Vic’Tour, the annual rendez-vous for cycling and hiking enthusiasts!

L’événement Saint-Vic’Tour Saint-Victor-Malescours a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Loire Semène

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