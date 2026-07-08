Saint-Vic’Tour Saint-Victor-Malescours
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Victor-Malescours
Informations pratiques
Saint-Victor-Malescours
Saint-Vic’Tour
Saint-Victor-Malescours Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le Saint-Vic’Tour Club organise le Saint-Vic’Tour, le rendez-vous annuel incontournable des amateurs de vélo et de randonnée !
.
Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Saint-Vic’Tour Club organizes the Saint-Vic’Tour, the annual rendez-vous for cycling and hiking enthusiasts!
L’événement Saint-Vic’Tour Saint-Victor-Malescours a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Loire Semène
À voir aussi à Saint-Victor-Malescours (Haute-Loire)
- Poti’Rando Saint-Victor-Malescours 11 octobre 2026
- Téléthon (à confirmer) Saint-Victor-Malescours 5 décembre 2026
- Marché de Noël Saint-Victor-Malescours 13 décembre 2026