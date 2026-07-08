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AGENDA · Saint-Victor-Malescours

Téléthon (à confirmer) Saint-Victor-Malescours

samedi 5 décembre 2026 · Saint-Victor-Malescours

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Adresse
Salle des fêtes
Ville
43140 Saint-Victor-Malescours
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Victor-Malescours

Téléthon (à confirmer)

Salle des fêtes Saint-Victor-Malescours Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

Cette année encore, les associations en partenariat avec la mairie organisent le téléthon.
Plus d’informations à venir.
  .

Salle des fêtes Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 05 09 

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English :

Once again this year, associations in partnership with the town hall are organizing the telethon.
More information to come.

L’événement Téléthon (à confirmer) Saint-Victor-Malescours a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Loire Semène

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