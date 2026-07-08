Téléthon (à confirmer) Saint-Victor-Malescours
samedi 5 décembre 2026 · Saint-Victor-Malescours
Informations pratiques
Saint-Victor-Malescours
Téléthon (à confirmer)
Salle des fêtes Saint-Victor-Malescours Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Cette année encore, les associations en partenariat avec la mairie organisent le téléthon.
Plus d’informations à venir.
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Salle des fêtes Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 05 09
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English :
Once again this year, associations in partnership with the town hall are organizing the telethon.
More information to come.
L’événement Téléthon (à confirmer) Saint-Victor-Malescours a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Loire Semène
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