Informations pratiques

Saint-Victor-Malescours

Téléthon (à confirmer)

Salle des fêtes Saint-Victor-Malescours Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Cette année encore, les associations en partenariat avec la mairie organisent le téléthon.

Plus d’informations à venir.

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Salle des fêtes Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 05 09

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English :

Once again this year, associations in partnership with the town hall are organizing the telethon.

More information to come.

L’événement Téléthon (à confirmer) Saint-Victor-Malescours a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Loire Semène