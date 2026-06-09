Sainte-Anne en scène Lannion
Sainte-Anne en scène Lannion dimanche 5 juillet 2026.
Lannion
Sainte-Anne en scène
Parc Sainte-Anne Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Ce festival est co-organisé par l’Association Maldoror et le service culturel de la ville de Lannion.
Ce rendez-vous des artistes et aux troupes de théâtre amateurs aura lieu dans les jardins et les cours de l’Espace Sainte Anne.
Et si la pluie s’invite, des lieux de replis sont prévus. .
Parc Sainte-Anne Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 51 22 51 14
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English :
L’événement Sainte-Anne en scène Lannion a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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