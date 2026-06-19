A Whale of Time La Mutante Lannion

Lannion

A Whale of Time

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

A Whale of Time est un groupe de musique traditionnelle irlandaise basé dans le Trégor, en Bretagne.

Avec un nom inspiré d’une expression irlandaise qui signifie s’amuser comme des fous , ce quintet va vous faire swinguer sur des airs de reels, de jigs, de valses, de polkas et autres réjouissances. Dans l’esprit des sessions irlandaises, vous allez passer a Whale of Time !

Pierre au banjo-mandoline-chant, Julien à la guitare, Yann au whistle, Julien au bodhràn et Laurence au violon-chant.

Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement A Whale of Time Lannion a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose