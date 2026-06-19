A Whale of Time La Mutante Lannion
A Whale of Time La Mutante Lannion samedi 4 juillet 2026.
Lannion
A Whale of Time
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
A Whale of Time est un groupe de musique traditionnelle irlandaise basé dans le Trégor, en Bretagne.
Avec un nom inspiré d’une expression irlandaise qui signifie s’amuser comme des fous , ce quintet va vous faire swinguer sur des airs de reels, de jigs, de valses, de polkas et autres réjouissances. Dans l’esprit des sessions irlandaises, vous allez passer a Whale of Time !
Pierre au banjo-mandoline-chant, Julien à la guitare, Yann au whistle, Julien au bodhràn et Laurence au violon-chant.
Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00
Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement A Whale of Time Lannion a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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