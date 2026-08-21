Sainte-Anne : Quand nos marchandes rurales racontent leur patrimoine !, douville, Sainte-Anne

Informations pratiques

Sainte-Anne : Quand nos marchandes rurales racontent leur patrimoine ! Dimanche 20 septembre, 09h00 douville Guadeloupe

Près de la poste de Douville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Femmes de la terre, gardiennes des saveurs et de la mémoire de nos campagnes, les marchandes rurales de Sainte-Anne mettent à l’honneur la Richesse de notre Terroir !

Journée du Patrimoine à Douville

Sainte-Anne (Près de la Poste de Douville)

Venez célébrer la mémoire, la culture et les savoir-faire des Marchandes Rurales de Sainte-Anne !

Culture & Danse : Récits sur nos marchandes rurales, genèse du Quadrille & prestation.

Plaisirs de la table : Soupe à congo, boudins, marinades et douceurs traditionnelles.

Savoir-faire & Ateliers : Confection de balais et préparation d’huile de carapate.

Jeux d’antan : Course en sac, dominos, pichine et jeux de cartes.

Bien-être au naturel : Plantes médicinales & massages traditionnels.

Paroles d’Histoire & Mémoire : Témoignages poignants sur la vie rurale d’antan (soins post-accouchement, rôle des lolos, histoire du chaltouné, soins au naturel pour animaux, avis de décès de quartier).

douville douville 97180 sainte-anne Sainte-Anne 97180 Guadeloupe Guadeloupe +590.690.31.99.10 [{« type »: « email », « value »: « michelle.maxo@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0590.690.31.99.10 »}] Récits de vie et mémoire : Échanges et témoignages sur l’histoire du maréchage rural et le rôle central des femmes dans l’autonomie alimentaire de la Guadeloupe.

Les Marchandes Rurales de Sainte-Anne : Gardiennes de nos Terres et de nos Traditions