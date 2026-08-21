Sainte-Anne : Quand nos marchandes rurales racontent leur patrimoine !, douville, Sainte-Anne
dimanche 20 septembre 2026 · douville · Sainte-Anne
Informations pratiques
Sainte-Anne : Quand nos marchandes rurales racontent leur patrimoine ! Dimanche 20 septembre, 09h00 douville Guadeloupe
Près de la poste de Douville
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00
Femmes de la terre, gardiennes des saveurs et de la mémoire de nos campagnes, les marchandes rurales de Sainte-Anne mettent à l’honneur la Richesse de notre Terroir !
Journée du Patrimoine à Douville
Sainte-Anne (Près de la Poste de Douville)
Venez célébrer la mémoire, la culture et les savoir-faire des Marchandes Rurales de Sainte-Anne !
Culture & Danse : Récits sur nos marchandes rurales, genèse du Quadrille & prestation.
Plaisirs de la table : Soupe à congo, boudins, marinades et douceurs traditionnelles.
Savoir-faire & Ateliers : Confection de balais et préparation d’huile de carapate.
Jeux d’antan : Course en sac, dominos, pichine et jeux de cartes.
Bien-être au naturel : Plantes médicinales & massages traditionnels.
Paroles d’Histoire & Mémoire : Témoignages poignants sur la vie rurale d’antan (soins post-accouchement, rôle des lolos, histoire du chaltouné, soins au naturel pour animaux, avis de décès de quartier).
douville douville 97180 sainte-anne Sainte-Anne 97180 Guadeloupe Guadeloupe +590.690.31.99.10 [{« type »: « email », « value »: « michelle.maxo@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0590.690.31.99.10 »}] Récits de vie et mémoire : Échanges et témoignages sur l’histoire du maréchage rural et le rôle central des femmes dans l’autonomie alimentaire de la Guadeloupe.
Les Marchandes Rurales de Sainte-Anne : Gardiennes de nos Terres et de nos Traditions
À voir aussi à Sainte-Anne (Guadeloupe)
- KA KI GWOKA ( Découverte du gwoka), Lakou Veranda, Sainte-Anne 18 septembre 2026
- Vayan : conférence immersive, Centre culturel, Sainte-Anne 18 septembre 2026
- Exposition : « Luttes dansées de Guadeloupe : combats et héritages », Centre culturel, Sainte-Anne 19 septembre 2026
- Visite de l’église, Église Sainte-Anne, Sainte-Anne 19 septembre 2026
- Visite commentée de l’église et du site de l’ancien château de Sainte-Anne, Église de Sainte-Anne, Sainte-Anne 19 septembre 2026