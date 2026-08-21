SAINTÉ EN CONTES, Maison du patrimoine et des lettres, Saint-Étienne

samedi 19 septembre 2026 · Maison du patrimoine et des lettres · Saint-Étienne

Informations pratiques

SAINTÉ EN CONTES 19 et 20 septembre Maison du patrimoine et des lettres Loire

Groupe limité / sur inscription à partir du 3 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Animation contée Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire

À travers un conte épique, les enfants découvrent le bourg médiéval de Saint-Étienne.

Ils suivent l’histoire de Claude, jeune forgeron stéphanois et rencontrent le Furan au cours d’un petit parcours ponctué de jeux d’observations.

Pour les 4-6 ans, accompagnés de leurs parents

Durée : ¾ d’h

Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription

Incriptions à partir du 3 septembre

Maison du patrimoine et des lettres 5 place Boivin 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 48 76 27 [{« type »: « link », « value »: « https://mpl-billetterie.saint-etienne.fr/fr-FR/produits?famille=2520463135620400008 »}]

À travers un conte épique, les enfants découvrent le bourg médiéval de Saint-Étienne.

© Ville de Saint-Etienne