Saison 2025/2026 Salle Claude Chabrol Angers
Saison 2025/2026 Salle Claude Chabrol Angers samedi 20 septembre 2025.
Saison 2025/2026 Salle Claude Chabrol
14 rue de Pruniers Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 20:00:00
fin : 2026-01-30 22:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-10-26 2025-11-04 2025-11-06 2025-12-11 2025-12-13 2025-12-18 2025-12-30 2025-12-31 2026-01-08 2026-01-15 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-06 2026-02-07 2026-03-14 2026-03-19 2026-04-03 2026-04-08 2026-04-30
Découvrez la nouvelle saison 2025/2026 de la Salle Claude Chabrol à Angers. .
14 rue de Pruniers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 24 16 30 information.theatres@ville.angers.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Saison 2025/2026 Salle Claude Chabrol Angers a été mis à jour le 2025-08-14 par Destination Angers