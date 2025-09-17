Saison culturelle 2025-2026 Hors les murs: Midi-Minuit Malandain Ballet Biarritz Soustons

Saison culturelle 2025-2026 Hors les murs: Midi-Minuit Malandain Ballet Biarritz Soustons dimanche 31 mai 2026.

Saison culturelle 2025-2026 Hors les murs: Midi-Minuit Malandain Ballet Biarritz

Soustons Landes

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Un bus au départ de Soustons à 15h30 est organisé afin de vous permettre d’assister à la représentation Midi-Minuit du dimanche 31 mai à 17h à Biarritz, Gare du Midi

Réservation bus (offert) + spectacle FESTIK (billet + justificatif tarif réduit) à présenter à l’entrée du bus

Un bus au départ de Soustons à 15h30 est organisé afin de vous permettre d’assister à la représentation Midi-Minuit du dimanche 31 mai à 17h à Biarritz, Gare du Midi

Attention ces tarifs préférentiels sont exclusivement réservés aux personnes utilisant ce transport organisé

Réservation bus (offert) + spectacle FESTIK (billet + justificatif tarif réduit) à présenter à l’entrée du bus .

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62

English : Saison culturelle 2025-2026 Hors les murs: Midi-Minuit Malandain Ballet Biarritz

A bus departing from Soustons at 3:30pm will take you to the « Midi-Minuit » show on Sunday May 31st at 5pm in Biarritz, Gare du Midi

Reservation for bus (free) + show: FESTIK (ticket + proof of reduced fare) to be presented at the bus entrance

German : Saison culturelle 2025-2026 Hors les murs: Midi-Minuit Malandain Ballet Biarritz

Es wird ein Bus organisiert, der um 15.30 Uhr in Soustons abfährt, damit Sie die Vorstellung « Midi-Minuit » am Sonntag, den 31. Mai um 17 Uhr in Biarritz, Gare du Midi, besuchen können

Reservierung Bus (angeboten) + Aufführung: FESTIK (Fahrkarte + Beleg für ermäßigten Tarif) am Eingang des Busses vorzeigen

Italiano :

È stato organizzato un autobus con partenza da Soustons alle 15:30 per poter assistere allo spettacolo « Midi-Minuit » domenica 31 maggio alle 17:00 a Biarritz, Gare du Midi

Prenotazione autobus (gratuita) + spettacolo: FESTIK (biglietto + prova di tariffa ridotta) da presentare all’ingresso dell’autobus

Espanol : Saison culturelle 2025-2026 Hors les murs: Midi-Minuit Malandain Ballet Biarritz

Se ha organizado un autobús con salida de Soustons a las 15:30 h para que pueda asistir al espectáculo « Midi-Minuit » el domingo 31 de mayo a las 17:00 h en Biarritz, Gare du Midi

Reserva de autobús (gratuita) + espectáculo: FESTIK (billete + justificante de tarifa reducida) a presentar a la entrada del autobús

L’événement Saison culturelle 2025-2026 Hors les murs: Midi-Minuit Malandain Ballet Biarritz Soustons a été mis à jour le 2025-09-17 par OTI LAS