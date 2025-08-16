Saison culturelle Cash misère (Humour) Espace culturel Jean-Luc Popelin Iguerande

Saison culturelle Cash misère (Humour)

Duo dépressif de chanson humoristique. Une sensibilité à fleur de pot une poésie qui dérape, des textes bien tournés issus d’esprits mal tournés, tantôt acides, tantôt amers, parfois osés, mais toujours écrits avec élégance.

Les deux musiciens acoustiques exhibent avec insolence une verve interminable, des réparties congénitales ainsi qu’une belle paire de tessitures, sur une musique plurielle qui va du swing au flamenco en passant par les tziganes.

Réservation conseillée Places limitées .

Espace culturel Jean-Luc Popelin 208 Rue de l’Eglise Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 fabriqueiguerande@orange.fr

