Saison culturelle D’amour Rue de la poste Oloron-Sainte-Marie

Informations pratiques

Oloron-Sainte-Marie

Saison culturelle D’amour

Rue de la poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:00:00

fin : 2026-10-08 21:05:00

Date(s) :

2026-10-08

Dans cette pièce dansée qui traverse un siècle de chansons, quatre interprètes explorent l’amour sous toutes ses formes joie d’être amoureux, premiers émois, romance, tourbillon des sentiments et construction de soi. Branchés sur les ondes de RadioLove , leurs corps enflamment la piste tout en touchant à l’intime. Du music-hall français aux comédies musicales de Broadway, des tubes disco aux sons contemporains, le chorégraphe sort le grand jeu ! Décor scintillant, cœurs à gogo il faut que ça en jette pour parler d’amour, ou d’amitié. De chorégraphies pailletées à de simples présences dansées, du play-back à la chansonnette, D’amour explore de multiples territoires chorégraphiques, passant de partitions énergiques à des moments plus sensibles et poétiques, comme l’amour et ses multiples chemins.

Dès 7 ans. Bar sur place. .

Rue de la poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 68 jeliote@hautbearn.fr

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English : Saison culturelle D’amour

L’événement Saison culturelle D’amour Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme du Haut-Béarn