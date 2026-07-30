Saison Culturelle HPS Haut Potentiel Sonore espace culturel Le Monteil Monistrol-sur-Loire
vendredi 2 octobre 2026 · espace culturel Le Monteil · Monistrol-sur-Loire
Informations pratiques
Monistrol-sur-Loire
Saison Culturelle HPS Haut Potentiel Sonore
espace culturel Le Monteil 2 rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Kosh est ce bruiteur hors norme, atteint du syndrome HPS Haut Potentiel Sonore.
Un voyage théâtral et sonore hors du commun qui
fait vibrer vos oreilles… et secoue vos zygomatiques !
A partir de 7 ans
Durée 1h10
.
espace culturel Le Monteil 2 rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
Is Kosh that extraordinary sound artist who has HPS syndrome? High Sound Potential.
An extraordinary theatrical and sonic journey that
makes your ears vibrate… and makes your cheekbones shake!
Ages 7 and up
Running time: 1 hour 10 minutes
L’événement Saison Culturelle HPS Haut Potentiel Sonore Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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