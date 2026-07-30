Saison Culturelle HPS Haut Potentiel Sonore espace culturel Le Monteil Monistrol-sur-Loire

Informations pratiques

Monistrol-sur-Loire

Saison Culturelle HPS Haut Potentiel Sonore

espace culturel Le Monteil 2 rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Kosh est ce bruiteur hors norme, atteint du syndrome HPS Haut Potentiel Sonore.

Un voyage théâtral et sonore hors du commun qui

fait vibrer vos oreilles… et secoue vos zygomatiques !

A partir de 7 ans

Durée 1h10

.

espace culturel Le Monteil 2 rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

Is Kosh that extraordinary sound artist who has HPS syndrome? High Sound Potential.

An extraordinary theatrical and sonic journey that

makes your ears vibrate… and makes your cheekbones shake!

Ages 7 and up

Running time: 1 hour 10 minutes

L’événement Saison Culturelle HPS Haut Potentiel Sonore Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron