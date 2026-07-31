Informations pratiques

Monistrol-sur-Loire

Saison Culturelle Notte Morricone et Visite de l’Opéra

Départ du parking du Mazel en covoiturage Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 16:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

17h-18h30 Visite de l’Opéra

20h Notte Morricone Danse

Centro Coreografico Nazionale

Public à partir de 7 ans

Visite 1h30 spectacle 1h30

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Départ du parking du Mazel en covoiturage Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

5:00–6:30 p.m.: Tour of the Opera House

8:00 p.m.: Notte Morricone Dance

National Choreographic Center

Audience ages 7 and up

Tour: 1.5 hours; performance: 1.5 hours

L’événement Saison Culturelle Notte Morricone et Visite de l’Opéra Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron