Saison Culturelle Notte Morricone et Visite de l’Opéra Monistrol-sur-Loire
samedi 5 décembre 2026 · Monistrol-sur-Loire
Informations pratiques
Monistrol-sur-Loire
Saison Culturelle Notte Morricone et Visite de l’Opéra
Départ du parking du Mazel en covoiturage Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 16:00:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
17h-18h30 Visite de l’Opéra
20h Notte Morricone Danse
Centro Coreografico Nazionale
Public à partir de 7 ans
Visite 1h30 spectacle 1h30
.
Départ du parking du Mazel en covoiturage Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
5:00–6:30 p.m.: Tour of the Opera House
8:00 p.m.: Notte Morricone Dance
National Choreographic Center
Audience ages 7 and up
Tour: 1.5 hours; performance: 1.5 hours
L’événement Saison Culturelle Notte Morricone et Visite de l’Opéra Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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