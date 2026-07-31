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AGENDA · Monistrol-sur-Loire

Saison Culturelle Notte Morricone et Visite de l’Opéra Monistrol-sur-Loire

samedi 5 décembre 2026 · Monistrol-sur-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Départ du parking du Mazel en covoiturage
Ville
43120 Monistrol-sur-Loire
Département
Haute-Loire
Tarif

Monistrol-sur-Loire

Saison Culturelle Notte Morricone et Visite de l’Opéra

Départ du parking du Mazel en covoiturage Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 16:00:00
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

17h-18h30 Visite de l’Opéra
20h Notte Morricone Danse
Centro Coreografico Nazionale
Public à partir de 7 ans
Visite 1h30 spectacle 1h30
  .

Départ du parking du Mazel en covoiturage Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 

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English :

5:00–6:30 p.m.: Tour of the Opera House
8:00 p.m.: Notte Morricone Dance
National Choreographic Center
Audience ages 7 and up
Tour: 1.5 hours; performance: 1.5 hours

L’événement Saison Culturelle Notte Morricone et Visite de l’Opéra Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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