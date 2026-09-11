Saison culturelle Ouverture de saison Ton souffle Rue de la poste Oloron-Sainte-Marie
samedi 19 septembre 2026 · Rue de la poste · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
Saison culturelle Ouverture de saison Ton souffle
Rue de la poste Parvis de l’Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:10:00
fin : 2026-09-19 17:35:00
Date(s) :
2026-09-19
L’ouverture de saison, c’est toujours une fête ! Au programme de cette journée des spectacles en plein air. Alors ciao le blues de la rentrée et bienvenue dans une nouvelle saison culturelle ! Et aussi, tout l’après-midi point d’information devant l’Espace Jéliote et de quoi boire et manger, avec Les Ami.es. de la Friche et Les Délices de la Mielle.
Ton souffle , Hélène Barreau, Marionnette et beatbox, dès 10 ans. Un homme se remet en marche grâce au vent. Son corps de marionnette à fils se soulève, et l’élan nous gagne. On l’accompagne ? .
Rue de la poste Parvis de l’Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 68 jeliote@hautbearn.fr
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English : Saison culturelle Ouverture de saison Ton souffle
L’événement Saison culturelle Ouverture de saison Ton souffle Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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