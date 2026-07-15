Saison de Jazz à Pau Airelle Besson & Lionel Suarez Duo Blossom & Andrea Motis Place du Foirail Pau

Informations pratiques

Pau

Saison de Jazz à Pau Airelle Besson & Lionel Suarez Duo Blossom & Andrea Motis

Place du Foirail Complexe Culturel du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Top départ de la 5è saison Jazz à Pau les 18 et 19 septembre avec une soirée Ladies, Trumpets & Songs ; un concert double avec deux grandes trompettistes au féminin :

Airelle Besson & Lionel Suarez Duo forment un duo aussi rare que captivant. La trompettiste, figure majeure de la scène européenne, a collaboré avec des artistes aussi variés que Rhoda Scott, le groupe Metronomy ou encore l’Orchestre national de Lyon. De son côté, Lionel Suarez s’est imposé comme un partenaire recherché, aux côtés de Claude Nougaro, Richard Bona, Charles Aznavour ou encore Francis Cabrel.

Andrea Motis (Barcelone, 1995) est une chanteuse, trompettiste et saxophoniste révélée très jeune au sein de la Sant Andreu Jazz Band et aux côtés de Joan Chamorro. Repérée à 16 ans par Quincy Jones pour la maturité de son jeu et de sa voix, elle s’est depuis imposée sur la scène internationale. .

Place du Foirail Complexe Culturel du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

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English : Saison de Jazz à Pau Airelle Besson & Lionel Suarez Duo Blossom & Andrea Motis

L’événement Saison de Jazz à Pau Airelle Besson & Lionel Suarez Duo Blossom & Andrea Motis Pau a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pau