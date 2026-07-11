Saison de Jazz à Pau Stochelo & Mozes Rosenberg Trio Gypsy Guitar Magic Place du Foirail Pau

Informations pratiques

Pau

Saison de Jazz à Pau Stochelo & Mozes Rosenberg Trio Gypsy Guitar Magic

Place du Foirail Complexe Culturel du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-12 20:00:00

fin : 2027-03-12

Date(s) :

2027-03-12

Le Stochelo & Mozes Rosenberg Trio incarne l’une des formations les plus emblématiques du jazz manouche contemporain, dans la lignée directe de l’héritage de Django Reinhardt. Sous la direction du guitariste Stochelo Rosenberg, le trio déploie une virtuosité et une élégance qui ont fait sa réputation internationale.

Le jeu complice des deux guitaristes, à la fois soliste et accompagnateur, crée une dynamique riche et fluide, soutenue par une contrebasse précise et chaleureuse. Leur répertoire mêle standards du jazz manouche, compositions originales et relectures inspirées.

Dans le programme, le trio peut également proposer un hommage poétique à Charlie Chaplin à travers le célèbre thème Smile, revisité dans une version swing sensible et lumineuse. Ce moment rend hommage à l’âge d’or du cinéma muet tout en soulignant la dimension profondément mélodique et universelle du jazz manouche. .

Place du Foirail Complexe Culturel du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

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English : Saison de Jazz à Pau Stochelo & Mozes Rosenberg Trio Gypsy Guitar Magic

L’événement Saison de Jazz à Pau Stochelo & Mozes Rosenberg Trio Gypsy Guitar Magic Pau a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pau